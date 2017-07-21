أردوغان: لا توجد قوة بإمكانها تشويه صورة تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، تعليقًا على اتهامات الحكومة الألمانية لبلاده: إنه لا توجد قوة بإمكانها تشويه صورة تركيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، بمدينة إسطنبول، أعرب فيها عن إدانته الشديدة لتصريحات المسؤولين الألمان “المستهدِفة لتركيا”. وأضاف “هناك محاولات لممارسة الضغوط على الشركات الألمانية في تركيا عبر دعايات مغرضة”، مشددًا على أنه “على الحكومة الألمانية التي تأوي إرهابيين فارين من تركيا تقديم توضيحات حول ذلك أولًا”.

وأعرب أردوغان عن إدانته لتصريحات وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيت زيبريز، وقال: إن تصريحاتها “ترمي لتخويف وإقلاق الشركات المستثمرة في تركيا برسائل غير مباشرة وليس لها أي أساس”. وتابع “هذا الأمر لا يليق بالسياسة ولا بشخصية سياسية”.

وأكد الرئيس التركي، أن بلاده “ملتزمة بحماية الشركات الألمانية في المستقبل، كما فعلت في الماضي، وليس بمقدور ألمانيا والعالم أجمع تشويه صورة تركيا”. مشددًا على أنه “لا توجد أي تحقيقات تتعلق بالشركات الألمانية في تركيا والادعاءات المتعلقة بذلك كاذبة”.

وأردف أنه “حتمًا ستجد تركيا مكانها العادل والصحيح في الخارطة السياسية والاقتصادية العالمية التي تتشكل من جديد، ولا يمكن للإرهاب أو للذين يكيلون بمكيالين على المستوى الدولي عرقلة ذلك”.

جدير بالذكر، أن وزارة الخارجية الألمانية طالبت في وقت سابق إطلاق سراح مواطنها بيتر ستيودتنر، الذي أصدر القضاء التركي قرارًا بحبسه بتهمة دعم منظمة بي كا كا المصنفة إرهابية على اللوائح التركية، وادّعت أيضًا أن المواطنين الألمان القادمين إلى تركيا ليسوا في مأمن وشركاتها هناك تعيش حالة من القلق.

تجدر الإشارة إلى أن القضاء التركي، أصدر الإثنين الماضي، قرارًا بسجن 6 من أصل 10 أشخاص تم توقيفهم في 5 يوليو/تموز الجاري، في مدينة إسطنبول، بينهم المواطن الألماني بيتر ستيودتنر، بتهمة “تقديم الدعم لمنظمة إرهابية مسلحة”.