بالصور.. إيران تكشف عن منظومة صواريخ جديدة لمواجهة التهديدات الجوية

أعلن وزير الدفاع الإيراني، العميد حسين دهقان، اليوم السبت، عن إطلاق خط تصنيع صواريخ “صياد 3″، المخصص للتصدي للتهديدات الجوية المتوسطة والبعيدة.

ونقلت وكالة أنباء “دفاع برس” التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، عن العميد دهقان قوله: إن “وزارة الدفاع الإيرانية بدأت بفتح خط لإنتاج صواريخ من طراز صياد 3 في مقر قاعدة خاتم الأنبياء الجوية التابعة للجيش الإيراني”، منوهًا إلى أنه “تم تسليم هذه القاعدة مجموعة من هذه الصواريخ لغرض التصدي لأي تهديدات جوية من الخارج”.

وأوضح الوزير الإيراني، أن “صناعة هذه الصواريخ تمت على يد مجموعة من العلماء والمتخصصين في وزارة الدفاع الإيرانية من أجل دعم القوات المسلحة”، لافتًا إلى أن “مدى هذه الصواريخ ما بين 120 و27 كيلو مترًا”.

وأضاف العميد دهقان، أن “صاروخ صياد 3 تم تصميمه بأحدث التقنيات في عالم التصميم، وقادر على التعامل مع أنواع مختلفة من التهديدات، مثل مقاتلات طائرات الشبح، والطائرات بدون طيار وصواريخ (كروز) وطائرات هليكوبتر ومجموعة متنوعة من الصواريخ الحديثة، بالإضافة إلى سرعته الفائقة”.

ويتميز صاروخ “صياد 3” بقدرته على التعامل مع مجموعة متنوعة من أساليب الحرب الإلكترونية، والتعامل مع الأجهزة التي تعمل تحت الأشعة الحمراء، وفق دهقان.