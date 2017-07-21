تركيا تدرج أكثر من 680 شركة ألمانية على قائمة الإرهاب

قال مصدر أمني ألماني، اليوم الجمعة: إن تركيا قدمت للسلطات الألمانية قائمة تضم أكثر من 680 شركة ألمانية يُشتبه أنها تدعم الإرهاب، وهو عشرة أمثال الرقم الذي أوردته وسائل إعلام ألمانية.

وقالت صحيفة دي تسايت الألمانية، يوم الأربعاء: إن القائمة تضم شركات ألمانية كبرى مثل دايملر وباسف.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن مصادر حكومية قولها: إن ألمانيا جمّدت مشروعات تسليح مع تركيا، وسط تصاعد التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وقالت الصحيفة: “إن هذا الإجراء يمس مشروعات أسلحة مقبلة وأخرى جارية بالفعل”.

وأبلغت ألمانيا مواطنيها، أمس، بتوخي الحذر عند السفر إلى تركيا، وهددت باتخاذ إجراءات قد تعيق الاستثمارات الألمانية في تركيا، في مؤشر على ازدياد غضبها من أنقرة بسبب اعتقال نشطاء في مجال حقوق الإنسان.