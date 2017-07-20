واشنطن غاضبة بعد كشف “الأناضول” مواقع عسكرية أمريكية في سوريا

المصدر: ا ف ب

أعربت الولايات المتحدة عن غضبها، الخميس، بعد كشف وكالة أنباء “الأناضول” الحكومية التركية، مواقع تتمركز فيها القوات الخاصة الأمريكية والفرنسية شمال سوريا، محذرة من أن هذه الخطوة “تعرض سلامة الجنود للخطر”.

ونشرت “الأناضول” الاثنين الماضي، تقريرًا يتضمن تفاصيل عن مكان وجود 10 منشآت عسكرية أمريكية، ويكشف أيضًا عدد عناصر القوات الخاصة الموجودين في بعض منها.

ووفقًا للوكالة التركية، فإن هناك 200 جندي أمريكي و75 جنديًا فرنسيًا من القوات الخاصة، منتشرين في موقع متقدم يقع شمال الرقة.

واعتبر المتحدث باسم البنتاغون، أدريان رانكين-غالواي، أن “الكشف عن هذه المعلومات السرية يعرض قوات التحالف ضد تنظيم داعش لمخاطر لا لزوم لها”.

وقال: “سنشعر بقلق شديد إذا أقدم مسؤولون في بلد حليف عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي على وضع جنودنا في خطر بشكل متعمد من خلال نشر معلومات سرية”.

وأضاف: “أبلغنا قلقنا إلى الحكومة التركية”، رافضًا التعليق على مدى دقة المعلومات التي كشفتها “الأناضول”.

وتستخدم تلك المنشآت العسكرية العشر (مطاران و8 مواقع متقدمة) لتوفير الدعم لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب الكردي، التي تعتبرها أنقرة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة “إرهابيًا”.

وشهدت العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا فتورًا منذ بدء التدخل العسكري للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا لهزيمة تنظيم داعش.

وتعتمد الولايات المتحدة على وحدات حماية الشعب الكردي وفصائل كردية أخرى لمحاربة تنظيم داعش على الأرض، وقد أرسلت إليها أسلحة لهذه الغاية، لكن أنقرة تخشى وصول تلك الأسلحة إلى أيدي حزب العمال الكردستاني.