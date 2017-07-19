إيران تجند مقاتلين للحرب ضد كردستان العراق في حال انفصاله

بدأت قوات الحرس الثوري الإيراني، بفتح باب التسجيل والتطوع للقتال ضد قوات البيشمركة الكردية في حال قرر إقليم كردستان الانفصال عن العراق، خلال استفتاء يُجرى في 25 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال الصحافي الكردي آزاد مستوفي، نقلًا عن مصادر كردية في محافظة كردستان الإيرانية، “إنه خلال الأيام الأخيرة بدأت مقرات قوات التعبئة (البسيج) التابعة للحرس الثوري، في محافظة كردستان غرب إيران، بفتح باب التطوع للتوجه إلى المناطق التي تتواجد فيها قوات البيشمركة الكردية التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق”.

وأوضحت المصادر، “أن قوات البسيج في محافظة كردستان الإيرانية رفضوا هذه الدعوات”، مؤكدين أنهم “مستعدون لقتال تنظيم “داعش” وليس قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق”. مشيرة إلى “أن النظام في إيران سيعمل بكل جهد من أجل إفشال ومنع الأكراد من تقرير حقهم الطبيعي بإجراء استفتاء للانفصال عن العراق”.

وكان قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري، قد قال أمس، إن “الحديث عن استقلال إقليم كردستان بعد إلحاق الهزيمة بـ”داعش” مباشرة ليس أمرًا اعتياديًا، وهو مرفوض بالمطلق من قبل جيران العراق”.

وحذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الادميرال علي شمخاني، الاثنين الماضي، خلال استقباله وفدًا من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني من الانفصال عن العراق، معتبرًا أن “الاستفتاء في الإقليم سيؤدي إلى عزلة وممارسة الضغوط على الكرد في العراق وإضعاف كردستان”.