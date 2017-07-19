لتخفيف التوتر مع موسكو.. ترامب يُعيّن جون هانتسمان سفيرًا لدى روسيا

المصدر: ا ف ب

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء السياسي والدبلوماسي المخضرم جون هانتسمان سفيرًا لدى روسيا وذلك على خلفية توتر شديد مع موسكو.

وشدد البيت الابيض في بيان على أن “مسيرة الحاكم جون هانتسمان كانت متميّزة كسياسي ودبلوماسي ورجل أعمال”.

ولا يزال التعيين بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ ليصبح ساريًا.

ويأتي تعيين هانتسمان بينما تشهد العلاقات بين واشنطن وموسكو توترًا شديدًا خصوصًا حول الوضع في سوريا وأوكرانيا.

كما يأتي في إطار الاتهامات بتدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لمساعدة ترامب على الفوز أمام منافسته هيلاري كلينتون وفي إطار شبهات بالتواطؤ بين فريق ترامب الانتخابي ومسؤولين روس.

وهناك عدة تحقيقات جارية في الولايات المتحدة لا سيما من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي” حول القضية الروسية التي تشهد تطورات باستمرار.

وكانت إدارة باراك أوباما السابقة فرضت سلسلة عقوبات على روسيا حول ملفات عدة وتطالب موسكو برفعها.

وأشير إلى هانتسمان عند اختيار وزير للخارجية لكن المنصب عاد في النهاية إلى ريكس تيلرسون، رئيس مجلس إدارة “إيكسون موبيل” آنذاك.