محكمة ألمانية تسمح بالموت “الرحيم” لأصحاب الأمراض “المستعصية”

قد يتمكن المرضى المصابون بأمراض “مستعصية” في ألمانيا قريبًا، من التقدم بطلب للحصول على السم لإنهاء حياتهم بعد حكم تاريخي للمحكمة.

وفي حال الموافقة على القرار باستخدام السم لحالات المرض النهائية، سيتم تطبيقه وفقًا لظروف كل قضية، بعدما حكمت محكمة في “لايبزيغ” بأن القانون لا يستطيع منع استخدام العقاقير القاتلة في الحالات القصوى.

ويرى القضاة، أن وصف العقار القاتل “ناتريوم بنتوباربيتون” وسيلة عادلة لإنهاء ألم المريض الذي ينتظر الموت المحتوم بسبب مرضه.

وبناء على هذا القرار، يمكن للمرضى المصابين بأمراض في ألمانيا، أن يتمكنوا قريبًا من التقدم بطلب للحصول على السم لإنهاء حياتهم بعد هذا الحكم التاريخي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يقول “يوجين بريش” من المؤسسة الألمانية لحماية المرضى: “هذا أمر غير مسؤول عمليًا وأخلاقيًا، إذ سيتعين على المؤسسة أن تقرر إما الحياة أوالموت بشروط قانونية غير محددة”.

وقرر القضاة، أن إيقاف تشغيل آلات دعم الحياة هو “البديل المناسب”، واستخدام الدواء في ألمانيا هو خيار أفضل من إجبار المرضى على السفر للخارج لإنهاء حياتهم المؤلمة.

وينص قانون ألمانيا الحالي بشأن العقاقير المخدرة، على أنه لا يمكن استخدام عقاقير مثل “ناتريوم بنتوباربيتون”، إلا كعلاج حتى في حالة موافقة المحكمة، ولذلك لا يزال هذا القرار بحاجة لموافقة البرلمان، وقد ذكرت وزارة الصحة أنها ستدرس بعناية سبب إصدار المحكمة لهذا الحكم.