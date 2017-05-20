مقتل 4 في اشتباكات بالشطر الهندي من كشمير

قتل جنديان ومسلحان اليوم السبت، في الشطر الهندي من كشمير بالقرب من الخط الحدودي الذي يفصله عن الشطر الباكستاني من الإقليم المضطرب.

وقال المتحدث باسم الجيش الهندي، راجيش كاليا :”إن الأربعة قتلوا خلال تبادل لإطلاق النار”.

وصرح لوكالة فرانس برس، أن “إرهابيين حاولا التسلل الى جانبنا من كشمير في قطاع نوغام، وتم القضاء عليهما، كما قتل جنديان في تبادل إطلاق النار”.

وفي الأسابيع الأخيرة، اندلعت اشتباكات بين الجنود الهنود والباكستانيين في العديد من المناطق على الخط الفاصل بين شطري كشمير، ما أسفر عن مقتل جنود ومدنيين من الجانبين.

ويتبادل البلدان الاتهامات بالبدء بإطلاق النار وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار على الحدود الذي تم التوصل اليه في 2003.

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ انتهاء الاستعمار البريطاني في 1947، ويزعم كلا البلدين أحقيتهما في الإقليم.