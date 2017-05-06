أوزباكستان ترفض استضافة مباريات الاستقلال الإيراني ضد الفرق السعودية

المصدر: طهران - إرم نيوز

أعلن مصدر في الاتحاد الإيراني لكرة القدم، السبت، أن نظيره الأوزبكي، رفض طلبًا تقدم به نادي استقلال طهران لاستضافة مباراته المحتملة مع نادي الهلال السعودي في دور الـ 8 لدوري أبطال آسيا لدور الـ 8.

وقال المصدر الإيراني لوكالة محلية، إنه من المرجح أن يواجه نادي استقلال طهران نظيره الأهلي السعودي أو أي نادٍ سعودي آخر في دور الـ 8 لأبطال آسيا، إلا أنه اقترح إقامة هذه المباراة المرتقبة مع الأهلي السعودي في أوزباكستان بسبب الأجواء والمناخ المناسب.

وأوضح أن أجواء سلطنة عُمان حارة للغاية ولهذا تقدم نادي استقلال طهران بإقامة مباراته القادمة في أوزباكستان وقد وافق الاتحاد الآسيوي على هذا المقترح مشترطًا قبول الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم”.

وتابع المصدر الإيراني أنه بعد مراسلة مع الاتحاد الأوزبكي، رفض الأخير المقترح الذي تقدم به نادي استقلال طهران، منوهًا إلى أن هناك خيارات عدة لاستضافة مباراة نادي استقلال مع أي نادٍ سعودي من بينها تركمانستان أو طاجيكستان”.

وأضاف إنه ليس من المستبعد أن يواجه نادي استقلال خوزستان نادي الهلال السعودي في المرحلة الثامنة من دوري أبطال آسيا”.

ويتصدر نادي استقلال طهران المجموعة الأولى مناصفة مع الأهلي الإماراتي برصيد 8 نقاط لكل منهما، فيما يحتل الأهلي السعودي المركز الثاني برصيد 8 نقاط في المجموعة الثالثة.