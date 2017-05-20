روحاني يفوز بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على 22 مليون صوت

فاز حسن روحاني، السبت، بولاية رئاسية ثانية في إيران، بعد حصوله على 22 مليونًا و796 ألفًا و 468 من الأصوات، من أصل 38 مليونًا و914 ألفًا و470 من الأصوات الصحيحة، وفقًا لما أظهرته النتائج الأولية الكاملة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.

وقال رئيس لجنة الانتخابات علي أصغر أحمدي خلال مؤتمره الصحفي الثاني اليوم، إنه “تم الانتهاء من عملية الفرز، وكانت 40 مليونًا و767 و29 صوتًا، وما تبقى منها أصوات باطلة لم يتم احتسابها”.

وأكد أحمدي أن “المرشح حسن روحاني، تمكن من الفوز بالمركز الأول بعد حصوله على 22 مليونًا و796 ألفًا و 468 من الأصوات، فيما حلّ مرشح المتشددين إبراهيم رئيسي بالمرتبة الثانية بعد حصوله على 15 مليونًا 452 ألفًا و194 من الأصوات”.

وأوضح المسؤول الإيراني أن “مرشح حزب المؤتلفة الإسلامي المتشدد مصطفى مير سليم، حل في المرتبة الثالثة بحصوله على 455 ألفًا و211 من الأصوات، وجاء مرشح الإصلاحيين مصطفى هاشمي طبا في المركز الرابع بعد حصوله على 210 آلاف و597 من الأصوت”.