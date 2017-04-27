إيران.. علي كريمي يدعم حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية

المصدر: طهران - إرم نيوز

أعلن أسطورة كرة القدم لاعب المنتخب الإيراني السابق علي كريمي، الخميس، دعمه للرئيس الحالي حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 19 مايو المقبل.

وقال كريمي لاعب نادي برسبوليس في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”: “في الانتخابات المقبلة، أدعم فقط حسن روحاني للفوز بولاية رئاسية ثانية”.

وأضاف: “مع احترامي لجميع المرشحين، فأعلن دعمي للرئيس حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وفي 19 من فبراير الماضي، شن علي كريمي، هجوماً لاذعًا على روحاني ووزير البيئة في حكومته معصومة ابتكار، بسبب عدم اتخاذهما الإجراءات اللازمة لحفظ أرواح المواطنين في محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية، مطالبًا إياها بالاستماع إلى مطالب أهالي خوزستان.

وقال كريمي: “يا روحاني لقد خاب أملنا بك بعدما صوتنا لصالحك في الانتخابات السابقة”، مضيفًا “كنت أتمنى أن تعلق الوزيرة معصومة ابتكار من خلال حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لتعرب عن تعاطفها مع أهالي محافظة خوزستان الذي يعانون من مشاكل في انقطاع الكهرباء والماء والتلوث البيئي”.

وتابع كريمي الذي يتولى حاليًا منصب مساعد مدرب المنتخب الإيراني: “أتمنى من روحاني ووزيرة البيئة (معصومة ابتكار) أن يكونا أكثر رأفة مع شعبنا في محافظة خوزستان”، مشيرًا إلى أن روحاني إذا كان جادًا في الترشح للانتخابات المقبلة فعليه أن يرضي جميع فئات الشعب.