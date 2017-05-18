سناتور أمريكي يدعو لطرد السفير التركي في واشنطن‎

دعا السناتور الأمريكي، جون ماكين، أحد أبرز الشخصيات في الكونغرس، اليوم الخميس، إلى طرد السفير التركي من واشنطن.

وجاءت دعوة ماكين على خلفية أعمال العنف التي اندلعت بين متظاهرين وطاقم أمن خارج مقر إقامة السفير في واشنطن خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأخيرة، بحسب “رويترز”.

وقال ماكين، وهو رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي لمحطة (إم. إس.إن.بي.سي) التلفزيونية في مقابلة اليوم الخميس “علينا أن نرمي سفيرهم خارج الولايات المتحدة، هذا النوع من الأمور يجب ألا يمر من دون رد دبلوماسي”.

وأضاف أن اتخاذ إجراءات قانونية أمر وارد أيضا.