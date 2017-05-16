السيناتور ماكين “غاضب” من ترامب لكشفه معلومات استخباراتية إلى روسيا‎

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

انتقد السيناتور الجمهوري الأمريكي جون ماكين، اليوم الثلاثاء، بشدة الرئيس دونالد ترامب المتهم بكشف معلومات سرية عن تنظيم داعش لوزير الخارجية الروسي.

وقال ماكين “إن المعلومات التي تحدثت عن أن الرئيس تقاسم معلومات حساسة مع مسؤولين روس مقلقة جدا”.

وأضاف ماكين “أن الأنباء التي تحدثت عن أن هذه المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها الولايات المتحدة من دولة حليفة وتم تقاسمها من دون علمها تبعث رسالة مقلقة لحلفاء واشنطن وشركائها في العالم، وقد تثنيهم عن تقاسم معلومات استخباراتية معنا مستقبلا”.

وعبر ماكين عن الأسف لأن يكون ترامب أمضى وقته مع سيرغي لافروف لتقاسم هذه المعلومات بدلا من “الاهتمام بالسلوك العدائي لروسيا”، وعدد ماكين تدخل روسيا في انتخابات عديدة، وضمها لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا و”قتل مدنيين أبرياء” في سوريا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وصباح الثلاثاء في الكونغرس عبر برلمانيون ديمقراطيون وجمهوريون عن ذهولهم لقراءة مقال في صحيفة واشنطن بوست، أكدته وسائل إعلام أخرى حول معلومات سرية تتعلق بالعملية التي يتم الإعداد لها ضد تنظيم داعش، وقد تكون كشفت للوزير الروسي وللسفير سيرغي كيسلياك خلال لقاء الخميس الماضي في المكتب البيضاوي.

وعلى موقع “تويتر” قال ترامب الثلاثاء، إنه يحق له كرئيس تقاسم معلومات استخباراتية.

وأكد شاك شومر زعيم المعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الثلاثاء “أنه إذا كانت هذه المقالات صحيحة، هذا يعني أن الرئيس أضعف بشكل خطر أمننا القومي”.

وطلب تسليم التقرير حول اللقاء بين ترامب ولافروف وكيسلياك إلى لجان الاستخبارات في الكونغرس.