واشنطن بوست: ترامب كشف عن معلومات سرية خلال اجتماع مع لافروف

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

كرت صحيفة واشنطن بوست الاثنين نقلا عن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن معلومات سرية للغاية لوزير الخارجية الروسي خلال اجتماعها الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة إن المعلومات التي نقلها ترامب لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسفير الروسي سيرجي كيسلياك جاءت عبر شريك للولايات المتحدة ومن خلال ترتيبات دقيقة لتبادل المعلومات المخابراتية.

وذكرت الصحيفة أن الشريك لم يعط لواشنطن الإذن بنقل المعلومات إلى موسكو منوهة إلى أن قرار ترامب القيام بذلك يعرض للخطر مسألة التعاون من حليف مطلع على العمل الداخلي لتنظيم داعش.

وقال المسؤولون للصحيفة إن ترامب خلال اجتماعه في المكتب البيضاوي مع لافروف وكيسلياك خرج عن النص وبدأ في وصف تفاصيل عن خطر يمثله تنظيم داعش يتعلق باستخدام أجهزة اللاب توب على متن الطائرات.

وجاء اجتماع ترامب مع لافروف وكيسلياك في البيت الأبيض بعد يوم من إقالته لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي الذي كان يقود تحقيق للوكالة في صلات محتملة بين حملة ترامب للرئاسة وموسكو.

وفي رده على ما نقلته واشنطن بوست، قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتحدث عن “مصادر أو وسائل أو عمليات عسكرية” خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وأضاف تيلرسون في بيان ” خلال اجتماع الرئيس ترامب مع وزير الخارجية لافروف جرت مناقشة سلسلة واسعة من الموضوعات من بينها التهديدات والجهود المشتركة المتعلقة بمكافحة الإرهاب. خلال ذلك النقاش تمت مناقشة طبيعة التهديدات المحددة لكن لم يتم التحدث عن مصادر أو وسائل أو عمليات عسكرية”.