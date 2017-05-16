السلطة القضائية: أكثر من 60 “مخالفة” قبل الانتخابات الإيرانية‎

المصدر: طهران- إرم نيوز

قالت السلطة القضائية إن أكثر من 60 “مخالفة” مرتبطة بالانتخابات الرئاسية والإقليمية في إيران المقررة يوم الجمعة وقعت، كما تم اعتقال شخصين في وقت تتزايد فيه التوترات بين الفصائل الإصلاحية والمحافظة.

وما زال الرئيس حسن روحاني أبرز المرشحين بفارق ضيق للفوز بفترة ولاية ثانية بفضل تواصل إيران من جديد مع العالم بعد رفع العقوبات إلا أنه يواجه انتقادات من خصومه المتشددين بسبب فشله في إنعاش الاقتصاد.

ونقل موقع ميزان الإخباري عن غلام حسين محسني اجئي المتحدث باسم السلطة القضائية قوله اليوم الثلاثاء إن “حكاما ورؤساء مقاطعات ورؤساء أحياء ومديري مكاتب حكومية” ارتكبوا مخالفات انتخابية.

وقال محسني اجئي إنه تم اعتقال شخصين بسبب محاولة من مكتب الحملة الانتخابية لأحد المرشحين سرقة وثائق متعلقة بمنافس.

ولم ترد أي تفاصيل عن المخالفات الأخرى إلا أن محسني اجئي قال إنها منظورة أمام المحاكم.

ومن النادر أن يناقش مسؤولون إيرانيون المخالفات السياسية علنا خاصة قبل الانتخابات.

ولكن الحساسية تجاه المزاعم بالتلاعب تزايدت منذ اندلاع اضطرابات جراء الخلاف على نتيجة الانتخابات الرئاسية العام 2009 والتي قالت جماعات حقوقية إنه سقط خلالها عشرات القتلى وتم القبض على المئات.

وتصاعدت التوترات بين الإصلاحيين والمحافظين قبل الانتخابات يوم الجمعة، إذ لجأ أبرز المرشحين لتوجيه انتقادات حادة بشكل غير معتاد لبعضهم البعض وهو أمر نادر في الخطاب السياسي الإيراني.

ويتركز التنافس أساسا في انتخابات 19 مايو أيار بين روحاني الذي أعاد علاقات إيران مع الغرب والذي يسعى لتحرير المجتمع الإيراني وإبراهيم رئيسي المحافظ الذي عمل في السلطة القضائية المحافظة لسنوات كثيرة.

وانتقد روحاني ماضي رئيسي كممثل كبير للادعاء في الثمانينيات عندما تم إعدام الآلاف من المنشقين المعتقلين. واتهم رئيسي ومحافظون آخرون روحاني بالتساهل مع الفساد وسوء إدارة الاقتصاد وهي مزاعم ينفيها.

وفي إطار حملته الانتخابية في زانجان اليوم الثلاثاء، هاجم روحاني الحرس الثوري الإيراني مشيرا إلى أنه يحشد التأييد لرئيسي غير أنه لم يذكر الحرس الثوري بالاسم.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية عن روحاني قوله “لا تذهبوا إلى المناطق الريفية وتكذبوا على الناس، لا تجمعوا الناس في الحافلات، لا تقدموا لهم وجبات غداء في القواعد العسكرية”.