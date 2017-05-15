بسبب فيلم للملك.. تايلاند تهدد فيسبوك (صور)

المصدر: بانكوك– إرم نيوز

هددت تايلاند بمقاضاة شركة فيسبوك، بعد بثها فيلما أظهر الملك ماها فاجيرا لونجكورن، وهو يتمشى في مكان عام مرتديا “فانيلا” قصيرة تظهر معظم جسده العلوي.

وأظهر الفيلم الملك وبصحبته فتاة تلبس “الشورت” وهما يتجولان في مركز تجاري في العاصمة بانكوك، مما أثار غضب المسؤولين الذين اعتبروه غير قانوني.

وعلى الفور قامت فيسبوك بحجب الفيلم لمستخدميها في تايلاند بناء على طلب الحكومة، فيما أكدت السلطات بأنه لا تزال هناك عدة صفحات على الموقع تنتقد النظام الملكي.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية نقلا عن جريدة “بانكوك بوست” التايلاندية، أن المسؤولين أنذروا فيسبوك بضرورة حذف جميع الصفحات والمشاهد التي تمس النظام الملكي وإلا فإنهم سيقومون بمقاضاة الشركة.

وأشارت إلى أن الشركة حظرت بالفعل نحو 178 صفحة من ضمن 309 مواقع تطالب السلطات بحذفها، إلا أن لجنة الاتصالات الوطنية التايلاندية أكدت بأن هناك 131 صفحة غير قانونية على الشركة حظرها فورا.