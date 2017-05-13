تايلاند تمهل “فيسبوك” حتى يوم الثلاثاء لحذف محتوى”غير قانوني”

المصدر: بانكوك - إرم نيوز

قالت هيئة منظمة للاتصالات في تايلاند يوم الجمعة، إن “فيسبوك” قد يواجه إجراءً قانونيًا هذا الأسبوع بعد أن نبهت السلطات الشركة إلى ضرورة حذف المحتوى الذي يُعد خطرًا على الأمن الاجتماعي أو يخرق قوانين العيب في الذات الملكية.

وصعدت الحكومة العسكرية في تايلاند الرقابة على الإنترنت ولاسيما الإهانات المتصورة للنظام الملكي منذ سيطرتها على السلطة في انقلاب وقع عام 2014

وقالت اللجنة الوطنية للإذاعة والاتصالات إن شركة “فيسبوك” تقاعست عن حذف 131 من بين 309 عناوين إلكترونية على موقعها تشكل تهديدًا للأمن أو خرقًا لقانون العيب في الذات الملكية والذي يجرم تشويه سمعة أو إهانة أو تهديد الملك أو الملكة أو ولي العهد أو الوصي على العرش.

وتشكل تلك العناوين جزءًا من نحو 6900 عنوان على الإنترنت أمر القضاء التايلاندي بحذفها أو إغلاقها منذ عام 2015 .

وقال تاكورن تانتاسيث الأمينت العام للجنة إنه تم إعطاء “فيسبوك” مهلة حتى يوم الثلاثاء لحذف العناوين البالغ عددها 131 عنوانًا.

وأردف قائلًا “إذا ظلت “فيسبوك” تُظهر المحتوى الذي اعتبرته الأوامر القضائية في تايلاند غير قانوني سيتعين اتخاذ إجراء ضد “فيسبوك تايلاند”.