الخارجية الإيرانية: الخلافات مع السعودية ليست معقدة

المصدر: طهران - إرم نيوز

رأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الأحد، أن المشاكل والخلافات مع السعودية ليست معقدة بالمستوى الذي يتطلب فيه وساطة من قبل دول المنطقة، معتبرًا أن ما حدث عبارة عن سوء فهم في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال قاسمي في مقابلة نشرتها وكالة أنباء “إيسنا” الإصلاحية، “نحن على استعداد للحوار المباشر مع الرياض، ولا نرغب باستمرار المشاكل مع دول الجوار”، مشيرًا إلى أن “إيران لا تجبر أحدًا على اتباع سياساتها ولا تفرض على الآخرين تحقيق رغباتها”.

ودعا المسؤول الإيراني إلى وقف ما اسماه بـ”الاتهامات الباطلة ضد بلاده والبدء بمحادثات مباشرة وثنائية”، منوها إلى أن “إيران عقب التوقيع على الاتفاق النووي عادت إلى الساحة الدولية بقوة، الأمر الذي جعل بعض البلدان تخشى ذلك”، على حد زعمه.

ونفى بهرام قاسمي “سعي إيران لتشكيل ميليشيات مسلحة في اليمن تشابه حزب الله اللبناني”.

وفي معرض رده على سؤال بشأن إعلان مسؤول في الجيش اليمني في كانون الأول/يناير الماضي، عن تمكن القوات الجوية الإماراتية من إسقاط طائرة إيرانية دون طيار بمنطقة شمال المخا باليمن، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الخبر قائلا إنه ليس لدى بلاده تدخل عسكري أو مالي في اليمن.