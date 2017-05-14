مرشح رئاسي: الأزمة الاقتصادية خطفت السعادة من الأسر الإيرانية

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قال مرشح الانتخابات الرئاسية الإيرانية، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إن الفوارق الطبقية تزايدت في عهد حكومة الرئيس حسن روحاني، والحالة الاقتصادية الراهنة فاقمت الأوضاع المعيشية للأسر الإيرانية.

وأضاف “قاليباف” الذي يشغل منصب رئيس بلدية طهران، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع لـ “المنصة النسائية لدعم قاليباف”، وركز فيها على المشاكل الاقتصادية التي تشهدها البلاد، أن الغلاء وزيادة الأزمة الاقتصادية، خطفت السعادة من الأسر الإيرانية التي “لم تعد تشعر بمتعة الحياة”.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية، المقرر إجراؤها في 19 مايو/ أيار الجاري، ستُنظَّم بالتزامن مع انتخابات الدورة الخامسة للمجالس البلدية والقروية والانتخابات الفرعية لمجلس الشورى (البرلمان).

وكانت العقوبات الغربية المفروضة على طهران خلال السنوات الماضية، ورفعت عنها في يناير/ كانون الثاني 2016، دفعت مستويات الحياة في البلاد إلى الهبوط، مع صعوبات الإنتاج ومنع الاندماج في الاقتصاد العالمي.