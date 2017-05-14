هل ينهي الانقسام؟.. ترجيحات أمريكية بتولي نجل بن لادن زعامة القاعدة

المصدر: وكالات - إرم نيوز

رجح ضابط سابق في مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي (FBI)، أن يتولى حمزة نجل زعيم “القاعدة” الأسبق أسامة بن لادن، قيادة التنظيم، في ظل عزم الشاب على الانتقام لوالده.

وقال علي سوفان، المسؤول السابق عن ملف تنظيم القاعدة بالمكتب، إن “المكانة التي يمثلها حمزة بن لادن (28 عامًا) لدى عناصر التنظيم، ستجعله السبب في إنهاء أي انقسام يعانون منه”.

وأضاف في حوار مع قناة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، من المقرر إذاعته اليوم الأحد ونُشرت مقتطفات منه، أن “حمزة بن لادن يحظى بقيمة كبيرة عند عناصر التنظيم، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى تصنيفه كإرهابي عالمي مثل والده، حتى منذ أن كان طفلًا”.

وأشار إلى أن “عناصر القاعدة تستخدم حمزة منذ طفولته في عمليات الترويج للتنظيم، وهو ما يظهر مكانته لديهم”.

وفي السياق، يرجع سوفان إمكانية تولي حمزة بن لادن مسؤولية قيادة التنظيم، إلى “شدة ولائه لتعليمات ومرجعيات والده، إضافة إلى تقمصه لشخصيته حتى في العبارات التي يستخدمها عند تسجيله لبعض الرسائل الصوتية”.

وسجل حمزة بن لادن 6 رسائل صوتية منذ وفاة والده، أحدثها تلك التي نشرتها مؤسسة “السحاب”، الذراع الإعلامي لتنظيم القاعدة، السبت الماضي، قبل أيام من الذكرى السادسة لوفاة أسامة بن لادن.

ودعا بن لادن الابن خلال الرسالة الصوتية إلى “الانتقام من الغرب وتحديدًا الأمريكيين”، كما طالب بـ”تنفيذ هجمات على لندن، وباريس، وروسيا للانتقام من المتطاولين على الدين الإسلامي”، على حد وصفه.