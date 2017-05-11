“القاعدة” تنظم مسابقة في اليمن والجائزة الأولى “كلاشنكوف”

المصدر: تعز - إرم نيوز

قال سكان مدينة تعز غربي اليمن، اليوم الخميس، إن تنظيم “القاعدة” بدأ السعي لتجنيد أتباع له في اليمن من خلال توزيع أوراق ومناشير حول مسابقة رصد لها جوائز أبرزها بندقية هجومية من نوع كلاشنيكوف للفائز الأول، ودراجة نارية للفائز الثاني، وجهاز كمبيوتر محمول للثالث، وهناك جوائز أخرى من بينها مسدس فضلاً عن جوائز مادية بقيمة 20 ألف ريال (80 دولارا).

وذكرت وسائل إعلام يمنية، نقلاً عن السكان، أن متشددين يجوبون المدينة مع اقتراب شهر رمضان ويقومون بوضع ملصقات تعلن عن المسابقة.

ويحث منظمو المسابقة السكان على الحصول على أوراق المسابقة من أعضاء التنظيم كما تركز معظم أسئلة المسابقة المذكورة على تفسير التنظيم للإسلام.

ومن بين ما كتب على إحدى الأوراق سؤال يطلب ذكر ثلاثة بنود في الدستور اليمني تتعارض مع الشريعة الإسلامية، بحسب “رويترز”.

وسؤال آخر يقول: “أي شخص يتبع قانونا غير الشريعة الإسلامية كافر يجب قتله ويطلب ذكر 3 أدلة نصية على ذلك”.

وانتهز فرع القاعدة في اليمن، أحد أكثر أفرع التنظيم المتشدد نشاطاً، فرصة الأوضاع الراهنة في اليمن لتعزيز مواقعه خاصة في المناطق النائية بالجنوب.