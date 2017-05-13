كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا نحو بحر اليابان

المصدر: بيونغ يانغ- إرم نيوز

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الأحد مقذوفا مجهولا من منطقة قرب ساحلها الغربي.

وأضاف الجيش الكوري الجنوبي إن الصاروخ انطلق لمسافة 700 كيلومتر تقريبا.

وقال مكتب هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ الباليستي الذي لم تُعرف طبيعته في نحو الساعة 5.27 صباح الأحد بتوقيت سول من منطقة كوسونغ الواقعة شمال غربي العاصمة بيونغ يانغ .

وأضاف الجيش أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان تحليلا لمعرفة مزيد من المعلومات .

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن الصاروخ الكوري الشمالي طار لنحو 30 دقيقة وسقط في بحر اليابان، مؤكدا أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا يمثل خرقا لقرارات الأمم المتحدة وإن اليابان احتجت بقوة على هذا التصرف.

وكرر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاحتجاج في تصريحات للصحفيين.