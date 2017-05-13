رغم اعتراض أمريكا على حضور كوريا الشمالية.. بكين ترحب بالجميع في منتدى “طريق الحرير”

المصدر: بكين ـ إرم نيوز

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، إن الصين ترحب بمشاركة جميع الدول في منتدى تعقده بكين هذا الأسبوع بشأن “طريق الحرير الجديد”، وذلك بعد أن حذرت الولايات المتحدة من أن حضور كوريا الشمالية قد يؤثر على مشاركة الدول الأخرى.

وقال مصدران مطلعان إن السفارة الأمريكية في بكين “قدمت مذكرة دبلوماسية لوزارة الخارجية الصينية تقول إن دعوة كوريا الشمالية تبعث رسالة خاطئة، في وقت يحاول فيه العالم الضغط على بيونجيانج بشأن تجاربها الصاروخية والنووية المتكررة”.

وبسؤالها عن المذكرة الأمريكية قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان مقتضب إن الولايات المتحدة “لم تتفهم الموقف”.

وأضاف البيان “مبادرة الحزام والطريق مبادرة منفتحة وشاملة. نرحب بحضور جميع وفود الدول لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي”.

وكانت الوزارة قد قالت يوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية “سترسل وفدًا إلى المنتدى دون الكشف عن تفاصيل أخرى”.

ولم تعلن الصين عن اسم رئيس وفد كوريا الشمالية لكن وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء قالت إن كيم يونج جيه وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية الكوري الشمالي سيقود الوفد.

ويشارك زعماء 29 دولة في المنتدى الذي تستضيفه بكين في 14 و15 مايو / آيار ويهدف للترويج لرؤية الرئيس الصيني شي جين بينغ لتوسيع الروابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا ودعمها باستثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية.