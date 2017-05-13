بالفيديو والصور.. وفاة 17سائحا تركيا إثر تحطم حافلة في مارماريس

أعلن حاكم محلي في تركيا السبت، عن وفاة 17 سائحا تركيا وإصابة 13 آخرين، إثر تحطم حافلة سياحية قرب مدينة مارماريس في جنوب غرب البلاد.
وقال الحاكم للصحفيين في تصريحات نقلها التلفزيون، إن “الحافلة كانت قادمة من مدينة إزمير غرب البلاد”.
وأظهرت لقطات تلفزيونية من موقع الحادث، حافلة صفراء استقرت على أحد جانبيها وتحيط بها سيارات الإسعاف وجثث قريبة منها.
#Marmaris‘te tur midibüsü devrildi:20 ölü,11 yaralı
Muğla Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Ü. Başar Semiz,yaralıların son durumunu aktardı pic.twitter.com/qnnChMe0hZ
— Habertürk TV (@HaberturkTV) May 13, 2017