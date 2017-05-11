إيطاليا تعتقل مهرباً قتل مهاجراً لسبب غريب!

المصدر: روما - إرم نيوز

أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم الخميس إلقاء القبض على اثنين من مهربي البشر، أحدهما يشتبه في تورطه في قتل مهاجر خلال عبور البحر المتوسط لرفضه خلع قبعة بيسبول كان يرتديها.

وكانت منظمة مالطية غير حكومية قد أعلنت مقتل المهاجر الأسبوع الماضي، بعد انتشال جثته وإنقاذها 394 ناجيا، وقد أبلغ بعض الناجين الأفراد الذين قاموا بإنقاذهم بما حدث.

وذكرت الشرطة في بيان أن “القاتل هو أحد مهربين اثنين جرى اعتقالهما اليوم”.

والمشتبه به يُدعى أبو زيد نور الدين الهادي، من مواليد 1996، وجرى اعتقاله مع مواطنه الليبي هارون جعفر الذي يكبره بأربع سنوات.

ويواجه الاثنان تهمة الانتماء لشبكة جريمة منظمة والمساعدة في الهجرة غير الشرعية، إلا أن الهادي يواجه اتهامات إضافية بالتواطؤ في القتل.

ووفقا للشرطة، فإن الموقوفين عضوان في جماعة مهربين رافقوا 3 قوارب تقل مهاجرين إلى حدود المياه الإقليمية الليبية، تولى بعدها الهادي وجعفر قيادة القوارب بينما عاد أقرانهم إلى الشواطئ الليبية.

وخلال الإبحار، أمر المهربون المهاجرين بالجلوس وخلع قبعاتهم، وقد رفض الضحية عثمان كيلي (21 عاما) من سيراليون الامتثال، ولقي حتفه بطلق ناري من مسدس واتهمت الشرطة الهادي وآخرين بالمسؤولية عن مقتله.