ترامب ينتقد قراراً قضائياً يتعلق بـ”مدن الملاذات”‎ التي تستقبل المهاجرين

المصدر: وكالات - إرم نيوز

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، القرار الذي أصدره قاض بمحكمة فدرالية لتعليق تطبيق مرسوم يهدف إلى حجب تمويل “المدن الملاذات” التي تستقبل مهاجرين غير شرعيين.

وأصدر القاضي في المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو وليام أوريك الأمر القضائي الأولي الذي يحظر أي محاولة لتطبيق قرار الرئيس الصادر في 25 كانون الثاني/يناير.

وكتب ترامب على “تويتر” قائلاً إن محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة التي قررت في السابق تعليق العمل بمرسوم آخر يمنع دخول مسافرين من عدد من الدول غالبية مواطنيها من المسلمين، استهدفت هذه المرة مرسومه حول “المدن الملاذات” و”كلاهما قراران سخيفان”، مضيفاً أن القضية سترفع إلى المحكمة العليا.

ومن جهته، أوضح أوريك أن التمويل الاتحادي بمليارات الدولارات الذي تتلقاه هذه المدن، “ولا علاقة له بتنفيذ قوانين الهجرة، لا يمكن تهديده فقط لأن القضاء يختار استراتيجية لتطبيق قوانين الهجرة لا يتفق معها الرئيس”.

ويعد قرار أوريك الذي قد يؤثر على أكثر من 300 مدينة ومقاطعة رفضت مرسوم ترامب، ضربة قضائية جديدة للبيت الأبيض.

وأصدر البيت الأبيض في وقت متأخر، أمس الثلاثاء، بياناً مندداً اعتبر أن “حكم القانون تعرض لضربة جديدة بعدما أعاد قاض غير منتخب كتابة سياسة الهجرة بشكل أحادي”.

وأضاف أن قرار القاضي “الخاطئ هو بمثابة هدية للعصابات الإجرامية في بلدنا” وهو “مثال جديد على (الكيفية التي يمكن من خلالها) للتجاوز الفاضح” لقاض واحد على “تقويض الثقة في نظامنا القانوني”.

وأشار البيت الأبيض إلى أن “سان فرانسيسكو ومدنا مشابهة تفضل راحة الغرباء المجرمين على سلامة مواطنينا”.

وتابع أن “أيدي مسؤولي المدن الذين وضعوا هذه السياسات ملطخة بدماء الأمريكيين”.