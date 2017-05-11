ماذا يتبادر لذهن الأمريكيين عند سماعهم اسم ترامب؟

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

بعد خرجاته المثيرة وتصريحاته النارية وغير المتوقعة بات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجلًا خارج إطار التوقعات ولايمكن التنبؤ بما قد يقوله أو يفعله، ولهذا يطرح الكثيرون تساؤلات من قبيل ماذا يتبادر لذهن الأمريكيين عند سماعهم اسم رئيسهم دونالد ترامب؟

وللإجابة على هذا السؤال أجرى باحثون من جامعة كوينيبياك بولاية كونيكتيكيت استطلاعًا شمل العديد من المتابعين للرجل، وكانت إجابة معظم من شملهم الاستطلاع هي: “أبله” تلتها الإجابة بـ “غير كفؤ” ثم “كذاب”.

واحتل الوصف الإيجابي “قائد” المركز الرابع بين الصور السائدة عن الرئيس الأمريكي بين شعبه.

واحتل وصف “غير مؤهل” المركز الخامس ثم صفة “رئيس” المركز السادس ثم وصف “قوي” المركز السابع ثم “رجل أعمال” المركز الثامن ثم وصف “جاهل” المركز التاسع ثم “أناني” المركز العاشر.

وكانت بقية الأوصاف التي توصل إليها الباحثون سلبية مثل “نرجسي” و”مهرج” و”غير أمين” و”مقزز”.