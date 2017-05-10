قائد بارز بجيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف علنًا بشذوذه الجنسي

المصدر: القدس المحتلة - إرم نيوز

قال عضو هيئة أركان الجيش الإسرائيلي العميد شارون أفيك، إنه يعاني الشذوذ الجنسي منذ صغره.

وأضاف أفيك الذي يشغل منصب المدعي العام العسكري الذى ينظر فى قضايا الأمور العسكرية للجنود الرافضين للخدمة أو المتهربين منها، أنه كان يخشى فى بداية حياته من أن ميوله الجنسية ستمنعه من الالتحاق بالجيش الإسرائيلي.

وأضاف أنه لم يكن يحلم يوما أن يكون ضابطاً بالجيش الإسرائيلي الذي يغض الطرف عن هذه المسألة التي قد تسبب حرجاً للعديد من الشباب فى سنه.

وأوضح أفيك في تصريحاته أنه يعيش اليوم مع رفيقه فى منزل واحد، داعيا الشواذ فى إسرائيل للسير على دربه والالتحاق بالخدمة فى الجيش الإسرائيلى.