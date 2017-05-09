في تطور مفاجئ.. ترامب يقيل مدير “إف بي آي” جيمس كومي

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف.بي.آي) جيمس كومي، في تطور مفاجئ.

وقال ترامب في رسالة إلى كومي نشرها البيت الأبيض، إنه “لم يعد قادرًا على قيادة المكتب بفاعلية”.

وأضاف أنه “من الضروري أن نجد زعامة جديدة لمكتب التحقيقات الاتحادي تستعيد الثقة العامة في مهمتها الحيوية لإنفاذ القانون”.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الإقالة جاءت بناء على توصية من وزير العدل جيف سيشنز، معتبرًا هذا القرار “إعلان بداية جديدة في تاريخ مكتب التحقيقات الفيدرالية”.

ولفت إلى أن “البحث عن مدير دائم لمكتب التحقيقات سيبدأ على الفور”.