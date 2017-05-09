بريطاني حاول قتل ترامب يكشف عن دافع غريب

المصدر: لندن - إرم نيوز

كشف شاب بريطاني، حاول اغتيال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال حملاته الانتخابية العام الماضي بانه سمع أصواتاً غريبة تأمره باغتيال ذلك المرشح قبل أن يدمر البلاد.

وزعم مايكل ستانفورد، (21 سنة)، أنه قرر التوجه لتجمع جماهيري لأنصار ترامب في مدينة لاس فيجاس الأمريكية في حزيران/يونيو العام الماضي وقتل ذلك المرشح بعد أن تعالت الأصوات في أذنيه.

وقال ستانفورد، الذي اعتقلته الشرطة الأمريكية عندما حاول نزع سلاح شرطي يقف على مقربة من ترامب:”كنت أسمع أصواتا باستمرار تأمرني بقتل دونالد ترامب… بدأت هذه الأصوات منذ فترة ثم أصبحت أقوى وأكثر بل وأصبحت مثل الصراخ.”

وأضاف ستانفورد، الذي أطلق سراحه وعاد لبلاده الأسبوع الماضي:”قالت لي هذه الأصوات الصديقة إنه يجب إيقاف ترامب قبل أن يدمر البلاد… وفي ذلك اليوم رأيته يخطب في الناس في لاس فيغاس وعندها قررت قيادة سيارتي والذهاب وفعل شيء بنفسي.”

وكانت الشرطة الأمريكية القت القبض على مايكل ستانفورد، بعدما فشل في انتزاع سلاح الحارس وحكم عليه بالسجن لمدة سنة أواخر العام الماضي إلا أنه تم اطلاق سراحه قبل انتهاء فترته.

وذكرت الشرطة في بيان بعد الحادث أن ستانفورد وهو من مدينة “دوركنج” جنوب شرق بريطانيا يعاني من الهلوسة ويصنف بأنه من “ذوي الاحتياجات الخاصة.”

وقال ستانفورد :”بعد قيامي بذلك شعر الجانب المجنون مني بخيبة أمل لفشل المهمة لكن الجانب العاقل كان سعيدا لأن أحدا لم يصب بأذى… الحقيقة أني اعتقدت أن الشرطة ستطلق النار عليّ وظننت أني سأموت في ذلك اليوم.”