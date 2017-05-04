عباس: ترامب متحمس ويملك رؤية للحل السياسي

المصدر: وكالات- إرم نيوز

وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي التقى معه في البيت الأبيض مساء الأربعاء، بأنه “متحمس ويملك رؤية سياسية”.

وأعلن عباس، في تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي من واشنطن، أن اتصالات ستجري بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي بعد اللقاء الذي عقد بينه وبين ترامب في البيت الأبيض.

وقال إن الاتصالات تستهدف “ترتيب الأوضاع بيننا وبين الإدارة الأمريكية سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو علاقات السلام، وهو لا بد أن يبحث هذا الأمر مع غيرنا”.

وأضاف “عندما تستكمل الصورة لديه (ترامب) ويرى كيف يمكن أن يبدأ، نحن سنكون جاهزين من أجل التعامل والعمل معه بكل ما لدينا من طاقة”.

وتابع عباس “خلال اللقاء مع ترامب قدمنا أنفسنا، وقدمنا فلسطين وما تريده وترغبه وتطمح إليه وما هي مواقف دولة فلسطين الدولية والمحلية، مثلًا موقفنا من الإرهاب كان من اللازم توضيحه وموقفنا من الدولتين، ورؤيتنا للدولتين، ورؤيتنا للحل، فهذا ما استعرضناه معه وفي وقت قصير”.

وأضاف “تحدثنا أيضًا في مجالات مختلفة كثيرة، خلاصتها، كيف يمكن أن نبدأ، وبسرعة من أجل حل القضية الفلسطينية”، مشيرًا إلى أن “الرئيس الأمريكي مهتم ومتحمس ولديه رؤية للحل السياسي، ونحن نسير معه، على أمل الوصول إلى هذا الحل”.

وكان ترامب أكد ، خلال مؤتمر صحفي مع عباس في البيت الأبيض، سعيه وتفاؤله بإمكانية التوصل الى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكنه لم يعرض آليات محددة لذلك، كما لم يتطرق للتأكيد على رؤية حل الدولتين للصراع المدعومة دوليًا.