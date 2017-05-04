كاتب أمريكي: ترامب يعاني من “عاهة دائمة” وغير مؤهل لقيادة حرب

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

وصف كاتب بارز في صحيفة “واشنطن بوست” الرئيس دونالد ترامب بأنه يعاني من عاهة دائمة وجهل؛ ما يجعله غير مؤهل لقيادة حرب ضد دولة أخرى.

وقال جورج ويل في مقال نشرته الصحيفة، اليوم الخميس، إن ترامب لا يستطيع حتى التمييز بين الماضي والحاضر في حين أنه يتحدث أحياناً لغة “الدكتاتوريين والغوغائيين” في تهديداته للآخرين.

وأضاف ويل “أن الولايات المتحدة لها الحق في الشعور بالقلق تجاه سيطرة رئيس غريب وخطر في كوريا الشمالية على ترسانة نووية تماماً مثلما للكوريين الحق بأن يشعروا بالقلق تجاه خطورة ترامب”.

وسخر ويل من تهديدات ترامب “الساذجة والغوغائية” للإرهاب في الشرق الأوسط عندما قال :”سأقصف أمعاءهم خارج أجسادهم وأدمر أنابيبهم ومصافيهم النفطية… وسأدمر كل بوصة هناك حتى لا يبقى أي شيء.”

وقال :”لقد وضع الامريكيون قوة عسكرية هائلة تحت تصرف هذا الرجل الذي يعاني من عاهة دائمة.. هذا الرجل الذي قد يتمتع بحصانة ضد المؤسسات والنظام الأمريكي.”

وأضاف :”لذلك فإن الأمر متروك للأمريكيين بأن يقوموا بالحجر على هذا الرجل من خلال التواصل مع ممثليهم ونوابهم ومؤسساتهم بشكل دائم ومستمر لنقل مخاوفهم وقلقهم تجاه هذه الرجل الذي يخلط دوما بين المصداقية والاندفاعية؛ ما يجلعه غير مؤهل لقيادة نزاع عسكري.”