البيت الأبيض: ترامب سيواصل مناقشة النشاط الاستيطاني مع نتنياهو‎

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيواصل مناقشة النشاط الاستيطاني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وذلك عقب تقارير أفادت بأن إسرائيل تخطط لبناء 15 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية.

وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض في إفادة صحفية بعدما سئل عما إذا كان نتنياهو يتجاهل الرئيس الأمريكي “إنني واثق من أننا سنواصل التشاور مع رئيس الوزراء وهذا شيء سيستمر الرئيس في بحثه”.

وكان ترامب أبلغ نتنياهو في مؤتمر صحفي خلال فبراير/ شباط المنصرم أنه يود أن يرى إسرائيل “تتوقف قليلا عن بناء المستوطنات”، وتعهد الرئيس الأمريكي بالعمل من أجل التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.