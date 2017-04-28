الشرطة البريطانية تصيب امرأة بالرصاص وتعتقل 4 في مداهمة بلندن

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أصيبت امرأة بجروح إثر تعرضها لإطلاق نار خلال عملية لمكافحة الإرهاب في لندن مساء الخميس، وذلك أثناء مداهمة لمنزل شمال العاصمة البريطانية.

واعتقل 4 أشخاص آخرين، بينهم صبي يبلغ 16 عامًا، وامرأة تبلغ 20 عامًا، في المنزل نفسه، خلال العملية، للاشتباه في التحضير لهجمات والتحريض عليها.

واعتقل شخص يبلغ 20 عامًا أيضًا بالقرب من المنزل، وامرأة تبلغ 43 عامًا في مقاطعة كينت جنوب شرق لندن.

وذكرت الشرطة أن الاعتقالات لا علاقة لها باحتجاز رجل كان يحمل سكاكين وسط لندن في وقت سابق من الخميس.

وقالت الشرطة إن المرأة التي أصيبت بالرصاص في العشرينات من عمرها، ونقلت إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة، ولم يتم القبض عليها بعد. وأوضحت الشرطة أنها كانت أحد الأشخاص المستهدفين في التحقيق.