الصور الأولى لاعتقال المشتبه بارتكابه عملاً إرهابياً في لندن

المصدر: لندن - إرم نيوز

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، إنها ألقت القبض على رجل اشتبه فيه رجال الشرطة بأنه ينوي ارتكاب “عمل إرهابي” على طريق “وايتهول” المؤدي إلى عدد من الوزارات.

وقال مراسل بهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” إنه “تم العثور على سكينتين بالطريق”، فيما قال مراسل الشؤون المحلية في الهيئة على “تويتر” إن السكينتين شوهدتا على الأرض بما في ذلك “سكين كبيرة لتقطيع الخبز”.

وأضافت الشرطة إنه لم يصب أحد في الواقعة، وأن أفراد فرقة مكافحة الإرهاب يواصلون التحقيق في الحادث.

وأوقفت الشرطة البريطانية حركة سيارات قرب مقر رئيسة الوزراء تيريزا ماي في “داوننج ستريت”، ولكن لم يتضح السبب حتى الآن، فيما انتشر أفراد شرطة مسلحون وآخرون يرتدون ملابس واقية في شارع “وايتهول”.