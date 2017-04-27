موسكو تدين رفض اعتماد “روسيا اليوم” و”سبوتنيك” في حملة ماكرون الانتخابية

المصدر: موسكو - إرم نيوز

أدانت وزارة الخارجية الروسية رفض المسؤولين عن الحملة الانتخابية للمرشح الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتماد قناة “روسيا اليوم” ووكالة “سبوتنيك” اللتين وقف الكرملين وراء تأسيسهما في عامي 2004، و 2014.

ومن اللافت أن الأجهزة الإعلامية الروسية تواصل في معظمها انتقاد نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات الفرنسية التي كشفت عن تقدم ماكرون وهو المرشح الذي يقولون إنه “لا تاريخ له”.

وفي هذا الإطار يقول بعض المراقبين في موسكو إن مرشحة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان تطرح على النقيض من منافسها ماكرون، برنامجا واضح المعالم ومحدد الأهداف.

وفيما يشيرون إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سبق واستقبلها في الكرملين، ينتقد هؤلاء المراقبون في تعليقاتهم على شاشات القنوات الروسية ومنها الرسمية مثل “روسيا – 24″ ، و”روسيا – 2” ، إلى جانب الأجهزة الإعلامية الموجهة مثل “روسيا اليوم” و”سبوتنيك” مواقف وتوجهات المرشح الآخر.

يأتي ذلك بينما يتحدث عدد من المسؤولين الرسميين في موسكو عن احتمالات تكرار “مفاجأة ترامب” الأمريكية في فرنسا، في إشارة إلى الفوز غير المتوقع لترامب في معركته مع منافسته هيلاري كلينتون.