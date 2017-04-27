ميركل: بريطانيا لن تتمتع بعد الـ”بريكست” بحقوق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

المصدر: وكالات- إرم نيوز

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بريطانيا اليوم الخميس، بأن عليها ألا تتوقع الحصول على الحقوق نفسها التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد أو ما بات يعرف بـ”بريكست”، منتقدة ما سمّته “أوهام” لندن الحالية.

وقالت المستشارة الألمانية ميركل، قبل انعقاد قمة أوروبية السبت المقبل، تهدف إلى رسم الخطوط الحمراء في مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع لندن بشأن “بريكست” إن دولة تعد طرفًا ثالثًا “لا يمكنها أن تتمتع بالحقوق نفسها، أو حتى بحقوق أكثر من تلك التي تتمتع فيها دولة عضو في الاتحاد”