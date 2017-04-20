الاتحاد الأوروبي يحرم الشركات البريطانية من عقودها التجارية

المصدر: عماد اليدن سعد - إرم نيوز

بدأ الاتحاد الأوروبي في إقصاء الشركات البريطانية من عقود التبادل التجاري والصناعي، بعد بدء لندن فعلياً في تنفيذ مراحل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، أول نيسان/أبريل الجاري، ما سيكبد بريطانيا خسائر تقدر بنحو 16 مليار يورو.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الخميس، أن بروكسل بدأت فعليا في إقصاء الشركات البريطانية من توقيع عقود تجارية أغلبها عقود سبق الاتفاق بشأنها بين الشركات البريطانية وشركات أخرى في دول الاتحاد الأوروبي قبل عام.

وأضافت أن بروكسل أوقفت تجديد العقود ووجهتها لصالح شركات أخرى فرنسية وألمانية وإسبانية، بعد بدء بريطانيا بتنفيذ الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وغلق حدودها أمام الأوروبيين.

وأصدر الاتحاد الأوروبي تعميماً على جميع الشركات في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعدم تحرير عقود تجارية مع الشرطات البريطانية مستقبلاً، وبالنسبة للشركات المرتبطة بعقود فعلياً عليها العمل على تسوية أوضاعها قبل بداية العام 2019 وإغلاق الحدود البريطانية بشكل كامل.

وأشارت الصحيفة الى أن المفوضية الأوروبية أعلمت موظفي الاتحاد للبدء في تشجيع شركات القطاع الخاص، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، كي تستعد للانعكاسات القانونية المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنظر في الحاجة إلى إنشاء مكتب في الاتحاد الأوروبي للحفاظ على تصاريح العمل، وتم إخبار الوكالات بالاستعداد لفصل بريطانيا عن قواعد البيانات الحساسة للاتحاد.