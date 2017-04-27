صحيفة أمريكية: ميلانيا ترامب لا تريد أن تكون السيدة الأولى

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

قال مصدر مقرب من عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحدى الصحف الأمريكية، اليوم الخميس، إن ميلانيا ترامب غير مهتمة بأن تكون السيدة الأولى في الولايات المتحدة وإنها تنظر لمكان إقامتها في البيت الأبيض كمنزل أشباح.

وأضاف المصدر: “ميلانيا لم ترد أبدا أن تكون السيدة الأولى وهي غير مهتمة بهذا المنصب، كما تعتبر الجناح الشرقي للبيت الأبيض حيث تقيم زوجات الرؤساء عادة قرية أشباح”.

ووفقا لصحيفة “فانيتي فير” الأمريكية المختصة بشؤون النجوم والأزياء التي تحدث لها المصدر فإن ميلاينا البالغة من العمر 47 عاما تشعر بعدم الارتياح لكونها زوجة “أقوى رجل في العالم.”

وأشار المصدر إلى أن ميلانيا وهي عارضة أزياء سلوفينية الأصل كانت تعارض بشدة ترشح زوجها للرئاسة خوفا من فوزه.

وتابع قائلا:”لم تكن ميلانيا أبدا راغبة في لعب دور السيدة الأولى، كما يلاحظ بأن عددا قليلا جدا من مساعدي ميلانيا انتقلوا للإقامة في الجناح الشرقي للبيت الأبيض والذي يبدو الآن وكأنه مهجور بسبب ضخامته.”

ولفتت المجلة إلى أن ميلانيا لا تزال تتجنب الإقامة في البيت الأبيض مع بقائها في شقة زوجها الضخمة في ضاحية مانهاتن بنيويورك مع ابنها بارون، مشيرة إلى تصريحات سابقة للأسرة بأن السيدة الأولى وابنها البالغ من العمر 11 سنة سينتقلان للإقامة في البيت الأبيض بعد انتهاء دراسته في مدرسة قريبة.