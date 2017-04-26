في عيد ميلادها الـ 47.. الكشف عن معلومات مثيرة حول ميلانيا ترامب (صور وفيديو)

المصدر: رموز النخال-إرم نيوز

كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية معلومات مثيرة حول زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها السابع والأربعين، ملمحة إلى أنها كانت تتوقع يوماً أنها ستكون السيدة الأولى بعدما أدت هذا الدور في إعلان دعائي قبل سنوات.

ونشرت الصحيفة إعلاناً لميلانيا ترامب نفذته عندما كانت عارضة أزياء في العام 1993، ولعبت فيه دور رئيسة أو سياسية قوية، تخرج من طائرة بعد نداء المراقبة الجوية للطائرة التي تقل رئيس الولايات المتحدة، لتنزل سلم الطائرة وتمشي على السجادة الحمراء، وتهز يد وكيل الخدمة السرية في انتظار مرافقتها إلى الموكب الخاص.

وفي مشهد آخر من الفيديو، الذي نشره حساب “بلاك تشايلد” المعني بالغرائب في موقع “يوتيوب” في العام 2016 وأعادت الصحيفة التذكير به اليوم، تظهر ميلانيا خلال التوقيع على ورقة عمل في المكتب البيضاوي الغربي داخل البيت الأبيض.

وعلق الحساب حينها بأن الإعلان الذي نفذته ميلانيا كان تمهيداً من قبل من يسمون أنفسهم “التنويريين” لصعود ميلانيا ترامب إلى البيت الأبيض ولتصبح أقوى امرأة في السياسة الأمريكية، ويعد دليلاً على علاقتها الوثيقة معهم.

وزعم “بلاك تشايد” أن الإعلان مليء بالإيحاءات الغريبة كمصافحتها على طريقة “المتنورين”، وظهورها في مقطع بين زهور Asclepias والتي ترمز للسلطة.

وعلق أحد المتفاعلين على الفيديو بأنه بمثابة سيطرة على عقلها لتجهيزها نفسياً بأنها ستصبح سيدة أمريكا الأولى، ولكن لم يقتنع آخرون بالتحليل واصفين الإعلان بمجرد صدفة.

يذكر أن ميلانيا ترامب تحتفل اليوم الأربعاء بعيد ميلادها السابع والأربعين، ووصفتها صحف أمريكية بأكثر سيدات البيت الأبيض إثارة وسط تزايد شعبيتها في الولايات المتحدة.