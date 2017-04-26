“جيش العدل” يتبنى قتل 10 جنود إيرانيين على الحدود مع باكستان

المصدر: طهران - إرم نيوز

أعلنت جماعة “جيش العدل” المتشددة، اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن مقتل 10 عناصر من حرس الحدود الإيرانيين على الأقل، في اشتباكات مسلحة على الحدود مع باكستان، وفقًا لموقع لوكالة “تسنيم” الإيرانية.

ويشهد إقليم “سستان وبلوشستان” في جنوب شرق إيران اضطرابات منذ فترة طويلة بسبب عصابات تهريب المخدرات والمسلحين الانفصاليين.

واندلعت المواجهات، مساء الأربعاء، في منطقة “ميرجاوه” الواقعة في محافظة “سيستان بلوشستان” على الحدود مع باكستان، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن هذه المواجهات.

وفي تموز/يوليو 2016 قتل 4 عناصر من حرس الحدود على الحدود مع باكستان.

وبحسب الإعلام الإيراني ينفذ مسلحون في جماعة “جيش العدل” بانتظام عمليات مسلحة في المحافظة، وتتهم طهران هذه الجماعة بأنها مرتبطة بتنظيم “القاعدة” وبأنها تتسلل إلى إيران من باكستان.

وإيران الشيعية تضم أيضًا أقليات سنية في بعض المحافظات الحدودية خصوصًا في كردستان شمال غرب و”سيستان بلوشستان” و”خوزستان” جنوب غرب.