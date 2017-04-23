بالصور.. باكستاني يأكل أوراق الأشجار لـ25 عامًا ولم يمرض قط

المصدر: أحمد نصار – إرم نيوز

بدأ مواطن باكستاني يدعى، محمود بوت، بتناول الأغصان وأوراق الأشجار قبل 25 عامًا، وهي عادة تطورت لديه بسبب الفقر المدقع الذي كان يعاني، والمثير للدهشة أنه لم يمرض قط منذ ذلك الحين.

وكان بوت (50 عامًا) يتناول أوراق الأشجار لأنه كان عاطلا عن العمل ولا يستطيع تحمل ثمن الوجبة الأساسية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة “ذا نيوز إنترناشيونال” الباكستانية.

وقال بوت: “كانت عائلتي فقيرة للغاية وكان من الصعب جدا أن أحصل على وجبة، لذلك اعتقدت أنه من الأفضل أن آكل الأغصان بدلاً من التسول في الشوارع”.

وبعد أن تمكّن من العثور على عمل والحصول على راتب يمكنه من شراء وجبة طعام أساسية، وجد بوت نفسه متحمساً بشكل غريب للحفاظ على عادته الغريبة في الأكل، حيث علّق قائلا: “أصبح تناول الأغصان وأوراق الأشجار أحد عاداتي اليومية”.

وحاليا يكسب بوت ما يقرب من 600 روبية يوميًا عن طريق نقل البضائع من مكان لآخر على عربته، التي يجرها الحمار، لكنه يفضّل دائما تناول أوراق الأشجار والأغصان الطازجة.

وقال جاره غلام محمد: “يمكنك مشاهدته وهو يوقف عربته على جانب الطريق في أي وقت ليتناول بعض فروع الأشجار الطازجة”.

وأضاف غلام محمد: “لم يسبق له أن قام بزيارة طبيب أو الذهاب إلى المشفى، ولقد صدمنا من رؤيته لا يمرض على الرغم من تناوله الأغصان كل تلك السنوات”.

وتعتبر أغصان شجر “تين الهند” و “تالي” و”Suck Chain” من الأنواع التي يفضّل محمود بوت تناولها.