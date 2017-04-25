4 قتلى في هجوم لطالبان على قاعدة تضم جنودًا أفغان وأمريكيين

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قتل 4 أفراد في قاعدة عسكرية تضم جنودًا أمريكيين وأفغان، في ولاية هوست شرق أفغانستان، إثر هجوم انتحاري شنته حركة طالبان.

وقال مدير أمن هوست، فيض الله غيرات، في بيان أصدره الثلاثاء إن “الهجوم وقع مساء أمس الاثنين، إذ فجر المهاجم سيارته المفخخة عند مدخل القاعدة”.

وأشار هوست إلى أن الهجوم أدى -أيضًا- إلى إصابة 6 من أفراد القاعدة، ومدنيين اثنين، دون أن يذكر هويات أو جنسيات الضحايا من القتلى والإصابات.

بدورها، تبنت طالبان التفجير، زاعمة أنه أدى إلى سقوط 40 عسكريًا محليًا وأجنبيًا بين قتيل وجريح.

وأمس الاثنين، استهدف تفجير بسيارة مفخخة قاعدة جوية أمريكية في خوست، عاصمة مقاطعة خوست جنوب شرق أفغانستان، حسب مبارز محمد زدران، المتحدث باسم حاكم المقاطعة.

وتزامن تفجير الأمس، مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي جيمس ماتيس، إلى أفغانستان.

وقدم كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان في أفغانستان، استقالتهما أمس الاثنين، على خلفية هجوم نفذته حركة طالبان، في الـ 21 من أبريل/ نيسان الجاري، على قاعدة عسكرية شمال البلاد؛ ما خلف أكثر من 170 قتيلًا.