جنرال أمريكي بارز: “لا أدحض” التقارير عن دعم روسي لطالبان‎

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

قال الجنرال جون نيكلسون قائد القوات الأمريكية والدولية في أفغانستان، اليوم الإثنين، “إنه لا يدحض” التقارير التي تحدثت عن توفير روسيا الدعم لحركة طالبان المتشددة بما يشمل السلاح.

وجاء حديث نيكلسون خلال تصريح له في كابول أثناء زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس.

وردا على سؤال عن تقارير تحدثت عن توفير روسيا مساعدات مختلفة، تشمل السلاح، لحركة طالبان قال نيكلسون “أنا لا أدحض هذا”.

وأكد مسؤول عسكري أمريكي كبير رفض الكشف عن هويته للصحفيين، أن معلومات حصلت عليها أجهزة مخابرات تشير إلى أن روسيا توفر الدعم بالمال والسلاح لطالبان وخصوصا الأسلحة مثل الرشاشات، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.