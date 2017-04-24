لوبان تتنحى عن رئاسة الجبهة الوطنية اليمينية قبل جولة الإعادة في فرنسا

المصدر: باريس – إرم نيوز

أعلنت مرشحة اليمين المتطرف لرئاسة فرنسا مارين لوبان، أمس الإثنين، تنحيها عن منصبها كرئيسة للجبهة الوطنية الفرنسية.

وقالت لوبان للتلفزيون الفرنسي: “الليلة لم أعد رئيسة للجبهة الوطنية، أنا المرشحة للرئاسة”.

ويبدو أن هذه الخطوة هي وسيلة من قبل لوبان لكسب مجموعة واسعة من ناخبين محتملين قبل الجولة الـ2 من انتخابات الرئاسة في 7 مايو/أيار القادم.

ومنذ سنوات تعمل لوبان على تنظيف صورة حزبها العنصرية والمعادية للسامية، من أجل كسب ناخبين من اليمين واليسار.

وتصدر المرشح الوسطي المستقل إيمانويل ماكرون، النتائج الأولية للدورة الـ1 من الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، تلته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

وتنافس 11 مرشحًا على خلافة الرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا أولاند في قصر الإليزيه، بينهم 4 صنفتهم استطلاعات الرأي ضمن الأوفر حظًا، وهم ماكرون، ولوبان، ومرشح اليمين التقليدي فرانسوا فيون، واليساري الراديكالي جان لوك ميلونشون.