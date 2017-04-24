بعد تقديم شركته أموالًا لمسلحين في سوريا.. مدير لفارج السويسرية يستقيل من منصبه

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قدم المدير التنفيذي لأكبر شركة لصناعة الإسمنت في العالم، إريك أولسن، استقالته، بعدما اعترفت الشركة بدفع مبالغ مالية لجماعات مسلحة في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السويسرية “سويس انفو” الرسمية، أن إريك أولسن، المدير التنفيذي لأكبر شركة لصناعة الإسمنت في العالم “لفارج هولسيم”، قدم استقالته اليوم الإثنين، بعد الكشف عن دفع مصنع تابع لشركته مبالغ مالية لجماعات مسلحة في سوريا ما بين عامي 2013 و2014 من أجل إبقاء المصنع مفتوحًا.

من جهته، أعلن أولسن أنه سوف يبقى على رأس عمله لحين تعيين مدير جديد يتسلم مهامه، وفق وكالة الأنباء السويسرية.

وكان أولسن نفى علمه بدفع مصنع شركته في سوريا مبالغ مالية لجماعات مسلحة في سوريا، وقال في بيان نشره في وقت سابق:”في الوقت الذي لم أشارك فيه على الإطلاق، ولم أكن على علم بأي مخالفة، أعتقد أن مغادرتي ستساهم في إعادة المياه إلى مجاريها في الشركة”.

وقالت شركة “لفارج هولسيم”، في وقت سابق، إنها دفعت مبالغ مالية لجماعات مسلحة بعد تعرض موظفيها لمضايقات منها، وإن عملية الدفع لم تكن مباشرة بل تمت عن طريق وسطاء.

وافتتحت شركة “لفارج هولسيم”،(سويسرية فرنسية) مصنعها في سوريا عام 2010، وأغلقته عام 2014 بعد اشتداد وتيرة المعارك في سوريا.