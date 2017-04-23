مقتل 3 مسلحين موالين لسوريا بقصف إسرائيلي على القنيطرة

المصدر: دمشق - إرم نيوز

قتل 3 مسلحين موالين للنظام السوري، وأصيب اثنان آخران بجروح، جراء قصف إسرائيلي على معسكر تابع لمجموعات “قوات الدفاع الوطني” في منطقة “القنيطرة” في جنوب سوريا، وفق ما أكد مصدر في هذه القوات لوكالة فرانس برس اليوم الأحد.

وأفاد المصدر بأن “اعتداءً إسرائيليًا على معسكر (نبع الفوار) التابع لقوات الدفاع الوطني في القنيطرة، أوقع 3 قتلى وجريحين”، في وقت أشار فيه المرصد السوري لحقوق الانسان إلى أن القصف الإسرائيلي حصل صباحًا من دون أن يتمكن من تحديد ما إذا كان ناجمًا عن قصف صاروخي أو غارة جوية.‎

وكانت مصادر إعلامية مقربة من القوات السورية، ذكرت في وقت سابق، اليوم، أن إسرائيل قصفت بصاروخين مستودعًا للذخيرة للجيش السوري في منطقة “نبع الفوار” في محافظة القنيطرة أدى إلى مقتل 3 جنود سوريين.

يذكر أن إسرائيل قصفت يوم الجمعة الماضية موقعين للقوات السورية في محافظة القنيطرة كما قصفت بصواريخ مدينة “البعث”، مركز محافظة “القنيطرة”، دون وقوع إصابات، وفقًا لمصدر عسكري سوري.