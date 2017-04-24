إيران تتحدث عن وساطة باكستانية بين طهران والرياض

المصدر: طهران – إرم نيوز

تحدثت تقارير صحفية إيرانية، اليوم الإثنين، عن وجود وساطة سيقوم بها النائب العام في باكستان “اشتر آصف علي” للتوسط بين طهران والرياض لتخفيف التوترات بين البلدين، والتي بلغت ذروتها منذ مطلع يناير/ كانون الثاني 2016، وأدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية.

ونقل موقع “الدبلوماسية” المقرب من الخارجية الإيرانية عن صحيفة “اكسبرس تريبيون” الباكستانية، قولها “إن رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، أوكل إلى النائب العام اشتر آصف علي، مهمة القيام بزيارة إلى إيران للوساطة بين الرياض وطهران لتخفيف حدة التوتر بين البلدين”.

وبحسب الصحيفة الباكستانية، فإن “نواز شريف حث النائب العام في بلاده على ضرورة التوسط بين إيران والمملكة العربية السعودية للوصول إلى تفاهم بين البلدين وإعادة العلاقات بين البلدين المسلمين”، مضيفاً “أن إيران والسعودية على علاقة وطيدة مع باكستان”.

وقال مصدر باكستاني للصحيفة، إن “اشتر آصف علي النائب العام في باكستان سيزور العاصمة الإيرانية طهران الشهر المقبل للقيام بالمهمة التي أوكلها له رئيس الوزراء نواز شريف بشأن إعادة العلاقات بين السعودية وإيران”.

وربط المصدر الباكستاني مهمة الوساطة التي يقوم بها المدعي العام في بلاده بزيارة الأخير التي قام بها في 20 مارس الماضي إلى الرياض، ولقائه كبار المسؤولين في المملكة بينهم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان.

ووافقت باكستان مؤخرا، على قرار تعيين قائد الجيش المتقاعد رحيل شريف رئيسا للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي تقوده السعودية.

وتعارض إيران هذا التحالف وتعتبره يشكل خطراً عليها وعلى حلفائها بالمنطقة من بينها نظام الرئيس السوري بشار الأسد والميليشيات الشيعية المسلحة الداعمة له في لبنان والعراق.

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الإثنين، رئيس البرلمان الباكستاني ” سردار أياز صادق”، وبحث معه العلاقات بين البلدين.

وطالب روحاني بضرورة عمل كافة الدول من أجل إعادة الأمن والهدوء إلى المنطقة على أساس المهمة الإسلامية وحسن الجوار، حسب قوله.

ومن جانبه، أكد رئيس البرلمان الباكستاني على أهمية تضافر جهود المسؤولين الإيرانيين والباكستانيين لتعزيز الشراكة والمناسبات الشاملة.

وبشأن أوضاع المنطقة، بين رئيس البرلمان الباكستاني، “أن إحلال السلام والاستقرار في المنطقة يصب في مصلحة الجميع”، داعياً إلى مواجهة الإرهاب.