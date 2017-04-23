كوريا الشمالية تتحدى العالم.. هددت أستراليا بهجوم نووي وأمريكا بضرب حاملة طائرات

المصدر: وكالات- إرم نيوز

هددت حكومة كوريا الشمالية، أستراليا بتوجيه ضربة نووية لها، إذا استمرت في “تأييدها الأعمى” للولايات المتحدة، إضافة إلى تهديدها بإغراق حاملة الطائرات الأمريكية قرب مياهها الإقليمية.

وفي تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الرسمية في بلاده، اليوم الأحد، اتهم أحد الناطقين باسم وزراة خارجية كوريا الشمالية أستراليا بانتهاج “تأييد أعمى” لأمريكا، منتقدًا تصريح وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، التي اعتبرت البرنامج النووي الكوري “خطرًا شديدًا” على بلادها.

وقال المتحدث: “إذا كنتم وزير خارجية بلد ما، فعليكم الانتباه إلى اللغة التي تستخدمونها، وأن تتحدثوا عن جوهر القضية بعقلانية”.

وحمّل المتحدث الولايات المتحدة مسؤولية التوتر في شبه الجزيرة الكورية، مضيفًا: “إذا واصلت أستراليا اتّباع التحركات التي تقوم بها الولايات المتحدة من أجل عزل وخنق كوريا الشمالية فسيكون ذلك بمثابة انتحار”.

وقال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في تصريح له خلال زيارة لأستراليا أمس السبت، “كل الخيارات مطروحة على الطاولة في هذا الشأن (كوريا الشمالية)، وبلادي مستعدة للتعاون الوثيق مع أستراليا ضد التهديدات”.

وأضاف: “نحاول ممارسة ضغوط اقتصادية ودبلوماسية على النظام في كوريا الشمالية بالتعاون مع الصين وحلفائنا في المنطقة”، كما شدّد على أن بلاده وحلفاءها في المنطقة “ستتعامل مع كوريا الشمالية إذا كانت الصين تعجز عن ذلك”.

من جهته، قال رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول، إن “النظام المتهور والخطير في كوريا الشمالية يعرض الاستقرار والسلام في المنطقة للخطر”.

وارتفعت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، عقب تنفيذ الأخيرة تجربة لصاروخ باليستي جديدة سرعان ما فشلت، فيما أعلنت واشنطن عن توجيهها لحاملة الطائرات “يو اس اس كارل فينسون”، برفقة سفن حربية أخرى إلى شبه الجزيرة الكورية في استعراض للقوة.

وتسعى واشنطن إلى تجريد بيونغ يانغ، من قدراتها النووية والباليستية، إلا أن الأخيرة تواصل تجاهلها، وتطوير أسلحتها وترسانتها في كلا المجالين في تحدٍ لقرارات مجلس الأمن والحصار الذي يفرضه المجتمع الدولي عليها.

ضرب حاملة طائرات أمريكية

وقالت كوريا الشمالية اليوم الأحد، إنها مستعدة لإغراق حاملة طائرات أمريكية حتى تظهر بأسها العسكري، بينما انضمت سفينتان تابعتان للبحرية اليابانية إلى حاملة طائرات أمريكية لإجراء تدريبات في غرب المحيط الهادي.

وقالت رودونج سينمون في صحيفة حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية في تعليق “قواتنا الثورية مستعدة للقتال وإغراق حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية بضربة واحدة.”

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة قتالية تابعة لحاملة الطائرات كارل فينسون بالإبحار صوب المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية ردًّا على التوتر المتصاعد بسبب الاختبارات النووية والصاروخية الكورية الشمالية وتهديداتها بمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين.

ولم تحدد الولايات المتحدة أين توجد المجموعة القتالية مع اقترابها من المنطقة، وقال مايك بنس نائب ترامب أمس السبت إنها ستصل “في غضون أيام” لكنه لم يقدم تفاصيل.