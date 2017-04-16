داعش يتسبب بشجار عنيف بين أفريقي و3 عرب مهاجرين في أستراليا (فيديو)

المصدر: أحمد نصار– إرم نيوز

اندلعت مشاجرة عنيفة بين ثلاثة رجال عرب لم تعرف جنسيتهم وآخر أفريقي، وذلك على متن قطار في مدينة ملبورن الأسترالية، وفق ما ظهر في فيديو تم تداوله مؤخرا.

ويظهر في مقطع الفيديو مجموعة من الرجال وهم يتجادلون على متن قطار، وذلك قبل أن يبدأ 3 منهم بمهاجمة الرجل الرابع وإلقائه على الأرض، طبقا لتقرير عرضته القناة السابعة الإخبارية الأسترالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن أحد شهود العيان أخبر القناة أن هناك تفاصيل للأحداث قائلا إن “الرجل الذي تعرّض للهجوم هو من بدأ الشجار، فقد كان ينزف من شفته لأنه تعرّض للكمات متعددة، لكنه يستحقّ ذلك”.

وطبقا للصحيفة، أوضح الشاهد أن “المشاجرة بدأت بتبادل الشتائم بين 3 رجال عرب وآخر أفريقي، حيث قال الأخير لهم ارجعوا إلى المكان الذي أتيتم منه، لأن المهاجرين يمثّلون مشكلة في هذا البلد ويجلبون الجرائم إلى هنا”.

وحسب الصحيفة، تحوّلت الإهانات إلى الحديث عن “الإرهاب“، حيث ذكر الشاهد أن الرجل الإفريقي أخبر الثلاثة الآخرين، أن جميع العرب جزء من داعش وعندها احتدم الشجار.

ووفقًا للقناة السابعة الإخبارية الأسترالية، قامت الشرطة بالتحدّث إلى الرجال الأربعة، لكن لم يرد أي منهم توجيه الاتهامات للآخر، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى واكتفوا بلوم بعضهم على الشجار العنيف.